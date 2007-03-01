Гражданская оборона - всенародное дело

1 марта в белорусских школах пройдут мероприятия приуроченные ко Всемирному дню гражданской обороны.

Эта акция стала уже традиционной и направлена на формирование у школьников знаний и навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях. В ее проведении участвуют не только руководители и учащиеся школ, но и работники спасательного ведомства. Как правило, в этот день проходят открытые уроки по пожарной безопасности, военно-спортивные эстафеты, инструктивные занятия. Также планируется проведение тренировки по эвакуации педагогов и учащихся из здания.

Тем временем стражи порядка готовятся к своему юбилею. В республике начинаются мероприятия, приуроченные к 90-летию белорусской милиции.

1 марта в Минске запланирована встреча руководителей ведомства с молодыми сотрудниками, членами семей милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также участниками акции "Дорогами памяти, дорогами мужества". Экспозицию, приуроченную к празднику, представит центральный музей МВД. А в Гомеле пройдет торжественное собрание, на котором грамотами облисполкома и областного Совета депутатов будут отмечены лучшие сотрудники милиции области по итогам 2006 года.