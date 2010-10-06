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Гражданин Танзании организовал убийство 224 человек!

06 октября 2010 11:19
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Его будут судить в Нью-Йорке. Это будет первый гражданский судебный процесс по делу бывшего заключенного военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Гражданина Танзании Ахмеда Халфана Гайлани обвиняют в организации убийства 224 человек. Все они – жертвы взрывов около посольств США в Танзании и Кении в 1998 году.По данным следствия, именно Гайлани достал грузовик и взрывчатку, которые использовались при взрыве в Танзании; был помощником лидера «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное тюремное заключение.
# общество

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