Гражданин Ливии: Безопасной ситуации в Ливии еще очень долго не будет

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает гражданин Ливии, уроженец Польши и житель Беларуси нейрохирург Башир Милад.

По вашему мнению, что является главной причиной беспорядков и военной агрессии в Ливии?

Башир Милад:

Можно сказать, что это заговор. Им дали деньги из разных стран. Это война. И если они выиграют ее, то станут главными.

Многие эксперты высказывают мнение, что эти выступления повстанцев – ни что иное, как очень красивый и хорошо срежиссированный спектакль, который разыграли западные средства массовой информации для того, чтобы оправдать вторжение в Ливию войск коалиции. А чего здесь больше, на ваш взгляд: войны реальной или информационной?

Башир Милад:

Я думаю, что это война не реальная. СМИ сказали, что это революция, что государство убило много людей, которые принимали участие в ней.

Я думаю, что каналы и журналисты помогали коалиции. Войска сожгли милицию, людей, они говорили, что это для демократии, свободы. Но это не так. Они сказали, что решили защищать мирных людей. Но от кого?

А у вас там живут родственники? Что они говорят?

Башир Милад:

Они говорят, что ситуация сейчас очень плохая, самолеты бомбят людей, беспорядок в армии и везде.

Ситуация в Ливии породила еще одну проблему – совершенно не контролируемую волну беженцев. Это касается острова Лампедуза, который находится совсем рядом с Италией.

Башир Милад:

Я слышал, что почти две тысячи человек без паспортов уехало в Италию. Это очень опасно.

Я думаю, что безопасной ситуации в Ливии еще очень долго не будет.

Согласитесь, одна из главных причин – то, что Ливия обладает богатыми нефтяными запасами. И отказаться от того, чтобы разрезать этот «пирог» на части, тяжело. Это большое искушение.

Башир Милад:

Я уже говорил, что это заговор.

В Ливии есть много нефти, газа. А сейчас наблюдается тяжелая экономическая ситуация в мире.

Эта война породила проблемы не только в Ливии. Поднялись цены на нефть, бензин во всем мире. Я боюсь, что Ливия будет, как Афганистан или Ирак.