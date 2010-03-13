Граждане Вьетнама пытались нелегально попасть через Беларусь в Евросоюз

Белорусские пограничники совместно с сотрудниками министерства внутренних дел задержали нелегальных мигрантов.

Организованная группа из трех афганцев и пяти жителей Вьетнама разделилась на две части. Первые – отправились в разведку на белорусско-литовскую границу: остальные пятеро ждали от них вестей в одной из столичных квартир. В дальнейшем вьетнамцы собирались последовать за гражданами Афганистана.

Гражданин Вьетнама Муэн – единственный русскоговорящий в организованной группе. Но и он не понимает, что произошло. Говорит, приехал с товарищами из России в Беларусь, собирался найти работу получше. О том, что нужна регистрация не знал.

Муэн:

– Улица, вокзал, милиция, контроль, документы, ничего не говорить. Я думал, что можно и в Беларуси.

Алина Васильевна уже не первый год соседствует с иностранцами. Говорит, контингент один и тот же, только лица меняются.

Алина Олешко:

– Здесь живут, в три часа ночи приходят. А я старая самая, хочется отдохнуть.

Пенсионерка, сама не из робкого десятка, в милицию все же не обращалась. Побаивалась. Из соседской же квартиры попасть в Евросоюз пытается уже не первая организованная группа. Гражданин Вьетнама Муэн уже опытный пособник.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета:

– Первая партия из трех афганцев была задержана на границе, непосредственно в зоне ответственности Сморгонской пограничной группы, недалеко от пункта пропуска Каменный Лог.

Остальные, в перспективе, жители Евросоюза, были задержаны в столичной квартире по улице Карастояновой.

Игорь Дорощенок, начальник отдела по гражданству и миграции Центрального района Минска:

– Была задержана нелегальная группа в составе 5 человек – граждане Вьетнама, которые прибыли на территорию Республики Беларусь без белорусских виз. Данное нарушение является грубым со стороны прибывших граждан. В отношении их будут составлены административные протоколы и вынесено постановление о их депортации с территории Республики Беларусь.

Гражданина, который сдавал квартиру мигрантам, также ожидает административная ответственность, максимальный штраф, который предусмотрен в этом случае 700 тысяч белорусских рублей.

Алина Змачинская, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.