Граждане, получившие травмы в состоянии алкогольного опьянения, должны оплачивать оказанную им медпомощь

В Минске на станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступает около 13 тыс. вызовов в год по поводу травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 10 тыс. человек приходится госпитализировать. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич на оперативном совещании в мэрии.

Таким образом, силы скорой помощи, которые должны быть направлены на работу с другими категориями пациентов, отвлекаются, - констатировал специалист. Более того, для обеспечения безопасности пациентов от таких пациентов в приемных отделениях больниц дежурят сотрудники МВД. Прямые экономические затраты службы скорой медицинской помощи составляют около Br600 млн. в год, а в целом в системе здравоохранения на оказание медпомощи для лечения травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения, направляется около Br2 млрд., сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В связи с этим комитет по здравоохранению Мингорисполкома предлагает обязать любителей спиртного оплачивать услуги медиков по их лечению.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов одобрил предложенные меры и распорядился соответствующим службам внести конструктивные предложения и при необходимости направить их в правительство.