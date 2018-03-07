Граждане Беларуси, которые находятся в Шри-Ланке, в экстренной ситуации могут обратиться в посольство в Индии

Новости Беларуси. Находящиеся на Шри-Ланке граждане Беларуси в экстренной ситуации могут обратиться в посольство нашей страны в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую информацию распространило Министерства иностранных дел. Напомним, правительство южно-азиатского государства ввело режим чрезвычайного положения. Действовать он будет по всей стране на протяжении 10 дней. Такое решение принято из-за столкновений в Шри-Ланке между буддистами и мусульманами.