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Граждане Беларуси, которые находятся в Шри-Ланке, в экстренной ситуации могут обратиться в посольство в Индии

07 марта 2018 06:42
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Новости Беларуси. Находящиеся на Шри-Ланке граждане Беларуси в экстренной ситуации могут обратиться в посольство нашей страны в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Беларуси, которые находятся в Шри-Ланке, в экстренной ситуации могут обратиться в посольство в Индии-1

Такую информацию распространило Министерства иностранных дел. Напомним, правительство южно-азиатского государства ввело режим чрезвычайного положения. Действовать он будет по всей стране на протяжении 10 дней. Такое решение принято из-за столкновений в Шри-Ланке между буддистами и мусульманами.

# общество # Фотофакт # Международное сотрудничество

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