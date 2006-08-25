Прямой эфир

Граждане Беларуси будут застрахованы от причинения вреда их здоровью или жизни

25 августа 2006 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минюст подготовило проект указа Президента, который обеспечит материальную компенсацию за причиненный вред здоровью или жизни граждан. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Согласно документу, страховые выплаты полагаются работникам, которые по разным причинам не заключили гражданско-правовой договор с нанимателем, однако с ними произошел несчастный случай на производстве. Эта норма коснется тех граждан, кто выполнял разовую или случайную работу. Если подтвердится фактическое вступление в договорные отношения.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 августа 2006 07:50

Плутон стал "карликовой планетой"

25 августа 2006 07:49

На уроках теперь не пишут, а печатают

24 августа 2006 14:56

Столичные учителя обсуждают актуальные вопросы образования в режиме on-line