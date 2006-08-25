Граждане Беларуси будут застрахованы от причинения вреда их здоровью или жизни
Минюст подготовило проект указа Президента, который обеспечит материальную компенсацию за причиненный вред здоровью или жизни граждан.
Документ внесен на рассмотрение в правительство. Согласно документу, страховые выплаты полагаются работникам, которые по разным причинам не заключили гражданско-правовой договор с нанимателем, однако с ними произошел несчастный случай на производстве.
Эта норма коснется тех граждан, кто выполнял разовую или случайную работу. Если подтвердится фактическое вступление в договорные отношения.