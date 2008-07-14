Гражданам Беларуси с 1 января 2009 года гарантируется возврат 100% вкладов в любом банке

Сумму вкладов эквивалентна 5 тысячам евро включительно. Такая норма установлена законом Беларуси, подписанным Президентом Александром Лукашенко. По данным банков, именно суммы до 5 тысяч евро составляют 95% от всех вкладов. Возмещение части суммы депозита, превышающего данный размер, государством не гарантируется. Для получения этих сумм физическое лицо должно будет самостоятельно обратиться с требованием в банк. В соответствии с законом возмещение вкладов будет осуществлять специально создаваемое правительством и Нацбанком Агентство. На его учет обязаны стать все банки республики, привлекающие денежные средства физических лиц во вклады.