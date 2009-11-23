Граждан не снимут с учета, если они стояли в очереди на жилье до Указа

Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком прокомментировал отдельные изменения в Указ президента «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений»

Президент Беларуси 16 ноября подписал указ №543, которым вносятся дополнения и изменения в указ от 29 ноября 2005 г. №565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений». На что он направлен в первую очередь?

В Указе уточнены отдельные вопросы об основаниях признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. В частности, решен вопрос о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий членов семьи нанимателя, собственника жилого помещения. До этого данный вопрос дебатировался.

Бытовало мнение, что, к примеру, если в 3-х-комнатной квартире проживают родители и сын, и дочь, то сын или дочь вправе быть приняты на учет, даже если они и обеспечены в этой квартире общей площадью жилья более 15 метров квадратных. Это не верно. Согласно законодательству, члены семьи нанимателя, собственника жилого помещения, в том числе и бывшие члены семьи (разведенные супруги), обладают равным правом пользования данным жилым помещением.

Поэтому в рассмотренном случае исключений законодательство не предусматривают: дочь и сын могут быть приняты на учет при обеспеченности менее 15 метров квадратных. Учитывается не только метраж этой комнаты, но и любого другого жилья в данном населенном пункте (получили по наследству, приобрели по договору купли-продажи).

Исходя из вышеперечисленного решается вопрос, признавать или не признавать данного гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.



Кого считать в данном случае родственниками?

Ответ на данный вопрос содержится в 29 статье Жилищного кодекса, где сказано, что членом семьи нанимателя, собственника жилого помещения относятся супруг, супруга, родители и дети. Следующая позиция здесь же: другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство. Третья позиция: иные граждане, признанные членами семьи по решению суда, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство не менее 5 лет (например, граждан).

Сейчас в Минске около 260 тысяч семей стоят в очереди на жилье. Новый Указ поможет ускорить процесс?

Граждан не снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, если они были поставлены ранее по основаниям, которые предусматривались до введения в действие данного Указа. Поэтому принятые на учет очередники будут обеспечиваться жильем, как это предусмотрено законодательством. Имеющие право на получение социального жилья – получат его. Имеющие право на получение льготных кредитов, субсидий – тоже будут реализовать свое право.



А что касается служебного жилья?

Предусмотрено, что если наниматель служебного жилья выбывает из данного помещения в другой населенный пункт или в другое жилое помещение в данном населенном пункте, то оставшиеся проживать в данном помещении члены семьи, подлежат выселению без предоставления другого жилья.

Указ учел стандартные схемы мошенничества?

Если жилищные условия граждан ухудшаются после прописки нетрудоспособных родителей, которые были обеспечены жильем в данном населенном пункте по 15 метров квадратных и более, эти граждане не принимаются на учет в течение пяти лет.