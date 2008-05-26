Граждан Беларуси уравняют в правах с россиянами

Сегодня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский выступил в Белом доме с докладом о новом соглашении. Оно предоставляет возможность гражданам двух стран беспрепятственно путешествовать и селиться в любой части Союзного государства. Жители России и Беларуси смогут получить вид на жительство и разрешение на временное проживание. Им также не потребуется сообщать о своем прибытии миграционным органам в течение 30 дней. Соглашение об обеспечении равных прав подписали еще в начале 2006, однако до сих пор не ратифицировали.