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Граждан Беларуси уравняют в правах с россиянами

26 мая 2008 16:54
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Сегодня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский выступил в Белом доме с докладом о новом соглашении. Оно предоставляет возможность гражданам двух стран беспрепятственно путешествовать и селиться в любой части Союзного государства. Жители России и Беларуси смогут получить вид на жительство и разрешение на временное проживание. Им также не потребуется сообщать о своем прибытии миграционным органам в течение 30 дней. Соглашение об обеспечении равных прав подписали еще в начале 2006, однако до сих пор не ратифицировали.
# общество

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