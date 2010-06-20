Грандиозный праздник в Александрии закончился лазерным шоу

Более трех тысяч зрителей, десятки народных коллективов и звезд белорусской эстрады. Этой ночью по-настоящему ярко было на берегу Днепра в Шкловском районе. Белорусы стали свидетелями рождения нового летнего фэста – «Александрия собирает друзей». Праздник в этих исторических и живописных местах станет традиционным.

Небольшой поселок Александрия стал местом массового паломничества. Коктейлю из музыки, плясок и хорошего настроения не мешали ни хмурое небо, ни даже прохладный дождик. Гости ехали со всех уголков Беларуси. Организовать пришлось даже два поезда вне обычного расписания. И здесь действительно было, на что посмотреть и как себя показать.

Все это напоминало одну большую ярмарку – как в старину, с песнями, гармонью и яствами на все вкусы. И, кстати, место для фэста выбрали не случайно: на берегу Днепра у знаменитого Александрийского моста, который соединил две области Могилевскую и Витебскую.

Эта земля издревле богата традициями, причем не только культурными, но и торговыми. Даже на гербе Шклова изображены весы. А через саму Александрию по Днепру когда-то проходил знаменитый путь из варяг в греки. Так что место это исторически ярмарочное.

От самобытности голова могла пойти кругом. Все лучшее из 22-х районов области. Здесь тебе и древняя «шапавальня» с валенками любого размера и народные подворья, каждый со своим колоритом, и кузня, где за пять минут металл зацветал розами. Любой мог попробовать и свои силы в народных промыслах. К примеру, выковать свою подковку на счастье.

Этот праздник, похоже, уже стал не менее популярным чем белорусское Купалле. Более трех тысяч гостей — только на первом фэсте. Теперь он станет традицией, а само это живописное место наполнится туристами. Здесь, кстати, уже курсирует прогулочный катер.

Ко всеобщему веселью вместе с сыном присоединился и глава государства, с интересом останавливаясь на подворьях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Родилась идея, чтобы мы собрались здесь. Но я никогда не думал, что это превратится в такой грандиозный праздник и торжество, на которое люди приедут не только из окрестных сел и деревень, но и, как мне сказали, из Орши, Шклова, Могилева, и даже минчан здесь много. Мы сделаем все, чтобы этот праздник стал традиционным.

Концерт с участием лучших звезд белорусской эстрады продлился до глубокой ночи. Было и немало сюрпризов. Лазерное шоу восхитило всех. Завершился фэст далеко за полночь.

Алеся Высоцкая, Вячеслав Комиссаров, Сергей Капустин, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Александрия, Могилевская область.