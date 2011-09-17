Гран-при Международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Бресте в этом году не достался никому

Фестиваль посетили почти 15 тысяч зрителей. Практически все спектакли прошли при аншлаге. В нынешнем сезоне свои постановки привезли 26 театральных коллективов из 12 стран мира.

В конкурсной программе представлены сильнейшие работы. Жюри выделило сразу трех фаворитов. Это белорусская постановка «Эдип» Национального академического драмтеатра имени Горького, спектакли «Войцек» из Харькова и «Венчание» столичного театра кукол.

Определить, кто из них лучший, авторитетное международное жюри не смогло. Потому гран-при «Белая вежа-2011» не вручали никому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Фиснлер, член жюри Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Выделилось три серьезных лидера. И так разделять и отдавать предпочтение кому-то одному, нам показалось не совсем корректным. Но поскольку три гран-при не бывает, мы решили выделить просто три лучших спектакля.