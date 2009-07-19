Графиня в восхищении

Графиня Рейни Спенсер восхищена коллекцией Национального художественного музея и довольна своим визитом в Минск.

— Меня потрясла архитектура здания — здесь легко, светло, красиво, отлично организовано, — сказала она журналистам. — За этот непродолжительный промежуток времени, прошедший с окончания Второй мировой войны, вам удалось создать такую замечательную коллекцию искусства.

Рейни Спенсер высоко оценила и белорусские изделия художественных промыслов, заметив, что в доме в Лондоне она пользуется замечательной белорусской скатертью и салфетками, которые ей подарил посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Делясь впечатлениями о Минске, графиня сообщила, что ей очень понравилось, как город был восстановлен после Второй мировой войны, и рассказала о своей встрече с представителями Минского горисполкома, на которой «мы обсудили многие вопросы местного самоуправления».

— Для меня была большая честь встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским и его замечательной супругой Людмилой Сидорской, — продолжила графиня. — Этот визит меня «избаловал»: он был очень замечательным. И самое замечательное в нем то, что он еще не закончился, — пишет «Рэспублiка».