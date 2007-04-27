График выплаты пенсий снова подкорректирован

В связи с переносом рабочих дней с 30 апреля на 5 мая, а также с празднованием 1 мая, график выплаты пенсий подкорректирован.С первого дня месяца выплата начинается только в Минске и Витебской области. В остальных регионах - на несколько дней позже.

Понедельник 30 апреля будет рабочим днем для столичных отделений связи, и в Минске пенсии за 1 мая будут выплачены именно в этот день. В Витебской области сельским пенсионерам пенсия за 1 мая будет выдана в субботу 28 апреля, а городским - в понедельник 30 апреля.