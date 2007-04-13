График выплаты пенсий смещен

В связи с переносом рабочих дней график выплаты пенсий в Беларуси подкорректирован.Уже 14 апреля деньги смогут получить те жители сельской местности, которые обычно получают пенсию 15, 16 и 17 числа. Поскольку городские отделения связи в понедельник 16 апреля будут работать, то именно в этот день пенсии выплатят за 16 и 17 апреля. За 1 мая они будут выданы 30 апреля. Поскольку по графику выплата пенсий с первого дня месяца начинается только в столице и Витебской области, изменение сроков коснется незначительного количества получателей.