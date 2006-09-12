График работы ночных клубов и дискотек ограничат

Места массового ночного отдыха молодежи - на особом контроле столичной милиции и других заинтересованных ведомств и служб города. В ночных клубах и дискотеках Минска в этом году совершено более 70 преступлений. В основном это кражи мобильных телефонов, сумок и одежды. Кроме этого, в ночных заведениях и возле них с начала года выявлено 37 случаев хранения и сбыта наркотических средств, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Были случаи, когда на ночные дискотеки охрана пропускала несовершеннолетних.

Окончательное решение по ограничению работы ночных клубов и дискотек будет приниматься дифференцированно. Столичная милиция проанализирует работу каждой дискотеки или ночного клуба, и примет соответствующее решение.