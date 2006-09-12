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График работы ночных клубов и дискотек ограничат

12 сентября 2006 11:05
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Места массового ночного отдыха молодежи - на особом контроле столичной милиции и других заинтересованных ведомств и служб города. В ночных клубах и дискотеках Минска в этом году совершено более 70 преступлений. В основном это кражи мобильных телефонов, сумок и одежды. Кроме  этого, в ночных  заведениях и  возле них с начала года выявлено  37  случаев хранения   и  сбыта  наркотических  средств,  сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Были случаи, когда на ночные дискотеки  охрана  пропускала несовершеннолетних.  
 Окончательное решение  по  ограничению  работы   ночных   клубов   и  дискотек будет  приниматься  дифференцированно.  Столичная милиция   проанализирует  работу каждой дискотеки или  ночного  клуба,  и  примет соответствующее решение.
# общество

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