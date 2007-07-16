Градоначальник лично проконтролирует порядок в столице

Новый учебный год не за горами. Школы готовятся к встрече учеников: полным ходом идет ремонт, обновляется мебель, закупается оборудование.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов подготовительную работу контролирует лично. И через 2 недели выборочно посетит школы. А к 25 августа все объекты образования должны получить паспорта готовности.

В целом в столице к осени должен быть наведен порядок. Михаил Павлов определил наиболее проблемные моменты: незаконную торговлю и брошенные авто. Несанкционированно продают зелень и овощи. Меньше - товары промышленного производства.

Экологическая милиция совместно с сотрудниками ЖЭСов продолжают борьбу со старыми брошенными автомобилями во дворах. На этой неделе пять эвакуаторов будут работать в Московском районе. Пригород столицы тоже стал кладбищем подержанных машин. Отслуживших свое время, четырехколесных друзей минчане без зазрения совести оставляют догнивать в местах, куда обычно выезжали отдыхать.

Завершена проверка состояния подъездов. 12% из них требуют ремонта. Особенно, в Партизанском и Советском районах. За предстоящую неделю Михаил Павлов поручил разработать программу действий по наведению порядка вокруг кольцевой автодороги. Спустя 4 года с момента открытия обновленной объездной магистрали прилегающая территория вновь требует ухода и благоустройства. Председатель Мингорисполкома обратил внимание, что и в городе состояние многих улиц далеко не идеально.

Чтобы городские мужи охотнее взялись за работу по улучшению облика Минска, Михаил Павлов предложил каждому пройтись по столичным улицам, чтобы лучше увидеть недостатки. Отчет о проделанной работе назначен через две недели.