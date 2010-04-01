Грабители украли из квартиры 46 змей и телевизор в Германии

Неизвестные грабители украли из двухкомнатной квартиры в нижнесаксонском Штаде 46 змей — 43 королевских удавов и трех пятнистых полозов, сообщает агентство DPA.

Кроме того, был похищен ноутбук и плазменный телевизор.

По данным издания Tageblatt-Online, квартира принадлежит 33-летнему жителю Штаде Штефану Данкерсу, занимающемуся разведением змей, скорпионов и ящериц. По собственным словам, кража стала для него настоящей катастрофой.

Данкерс никогда не отлучался из дома больше чем на ночь, чтобы вовремя покормить рептилий, ради них он даже не брал отпуска. Однако во время его кратковременного отсутствия воры проникли к квартиру, взломав дверь.

Следы крови в квартире указывают на то, что одна из змей, вероятно, укусила грабителя за палец. По всей видимости, это был удав. Грабители не стали красть ядовитых змей, тем более что, на террариях с ними стоял предупредительный знак в виде черепа с костями.

По словам Данкерса, то, что грабители украли именно королевских удавов, может свидетельствовать о том, что они разбираются в змеях. В зависимости от окраски, за одного боа-констриктора можно получить 400 евро или даже больше, сообщает Lenta.ru.