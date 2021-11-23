ГПК: работающие пункты пропуска в польском направлении выполняют норму на 60%

Новости Беларуси. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская». Это на треть сократило пропускную способность польского направления для грузовиков, резко обострив ситуацию на других пропускных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Польша в одностороннем порядке закрыла автодорожный пункта пропуска «Кузница Белостоцкая». Это на треть сократило пропускную способность на данном направлении. В оставшихся двух пунктах пропуска польские службы не справляются со стандартной нагрузкой. За последние сутки они выполнили установленную норму только на 60 %.

Госпогранкомитет отметил, что белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек.