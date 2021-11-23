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ГПК: работающие пункты пропуска в польском направлении выполняют норму на 60%

23 ноября 2021 17:13
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Новости Беларуси. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская». Это на треть сократило пропускную способность польского направления для грузовиков, резко обострив ситуацию на других пропускных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ГПК: работающие пункты пропуска в польском направлении выполняют норму на 60%-1

Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой.  

ГПК: работающие пункты пропуска в польском направлении выполняют норму на 60%-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
Польша в одностороннем порядке закрыла автодорожный пункта пропуска «Кузница Белостоцкая». Это на треть сократило пропускную способность на данном направлении. В оставшихся двух пунктах пропуска польские службы не справляются со стандартной нагрузкой. За последние сутки они выполнили установленную норму только на 60 %.  

Госпогранкомитет отметил, что белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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