Прямой эфир

ГПК: причиной перекрытия движения в «Мядининкае» стал инцидент с иностранцем

08 июля 2023 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» – сопредельный «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 13:00 пограничники прекратили оформление лиц и транспорта. Как сообщили в Госпогранкомитете, причиной для принятия такого решения, по версии литовских пограничников, стал инцидент с иностранцем.

ГПК: причиной перекрытия движения в «Мядининкае» стал инцидент с иностранцем-1

Накануне гражданин Пакистана пытался въехать в страну по поддельному виду на жительство. Стоит отметить, что, покидая нашу территорию, иностранец предъявил действительные документы. Сегодня, 8 июля, после разбирательства, литовцы попытались выдворить его в Беларусь. Однако мужчина отказался пересекать границу и остался у литовского пограничного столба. Тогда литовские силовики пригрозили белорусским пограничникам закрыть пункт пропуска, если они не заберут иностранца. Попытка шантажа не возымела желаемого эффекта и Литва в одностороннем порядке перекрыла движение. Пограничники прекратили оформление лиц и транспорта. Пропускают лишь рейсовые автобусы. В результате на въезде в Евросоюз образовалась огромная очередь. Более 200 авто застряли в приграничной зоне.

В Госпогранкомитете отметили, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону не имели и не будут иметь успеха.

# Граница # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Купальский фуд-корт. Перед чем не смог устоять никто из гостей Александрии?
08 июля 2023 18:16

Купальский фуд-корт. Перед чем не смог устоять никто из гостей Александрии?

Дисциплина строгая: подъём, зарядка – по расписанию. Под Жодино развернулся военно-патриотический сбор для школьников
08 июля 2023 17:25

Дисциплина строгая: подъём, зарядка – по расписанию. Под Жодино развернулся военно-патриотический сбор для школьников

«Мы получили большой опыт в 2019 году». Как проходит подготовка к II Играм стран СНГ?
08 июля 2023 16:38

«Мы получили большой опыт в 2019 году». Как проходит подготовка к II Играм стран СНГ?