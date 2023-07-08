ГПК: причиной перекрытия движения в «Мядининкае» стал инцидент с иностранцем

Литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» – сопредельный «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 13:00 пограничники прекратили оформление лиц и транспорта. Как сообщили в Госпогранкомитете, причиной для принятия такого решения, по версии литовских пограничников, стал инцидент с иностранцем.

Накануне гражданин Пакистана пытался въехать в страну по поддельному виду на жительство. Стоит отметить, что, покидая нашу территорию, иностранец предъявил действительные документы. Сегодня, 8 июля, после разбирательства, литовцы попытались выдворить его в Беларусь. Однако мужчина отказался пересекать границу и остался у литовского пограничного столба. Тогда литовские силовики пригрозили белорусским пограничникам закрыть пункт пропуска, если они не заберут иностранца. Попытка шантажа не возымела желаемого эффекта и Литва в одностороннем порядке перекрыла движение. Пограничники прекратили оформление лиц и транспорта. Пропускают лишь рейсовые автобусы. В результате на въезде в Евросоюз образовалась огромная очередь. Более 200 авто застряли в приграничной зоне.