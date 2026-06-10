ГПК: очереди на въезд в Польшу ожидают около 300 легковушек

В течение суток в очереди на въезд в Польшу увеличилось количество грузовиков и легковушек на 70 единиц, информирует МВД Беларуси.

В соответствии с информацией на 10:00, перед погранпереходом «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») зарегистрировано 380 фур. Перед ПП «Бобровники» («Берестовица») въезда в Польшу ожидают 160 фур. Сопредельная сторона за сутки оформили 27% грузовиков.

Въезда в Литву перед ПП «Шальчининкай» («Бенякони») ожидают 120 авто, перед ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») – 80. Литовская сторона приняла за сутки из Беларуси 25% и 9% грузовиков от нормы соответственно.

Перед всеми польскими ПП фиксируется около 300 легковушек. Cотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили 28% транспорта.