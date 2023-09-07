ГПК: очереди легковых авто в Польшу и Литву увеличились в три раза

За прошедшие сутки очередь из легковых машин на въезде в Польшу и Литву утроилась. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Меньше всего трафика было пропущено через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на литовском направлении – только 57% от нормы. Через самый оживленный пункт КПП Тересполь (Брест) пропущено лишь 33% транспорта.

На сегодняшний день очереди из грузовых автомобилей остаются только на литовском участке, где около 520 машин ждут въезда в Евросоюз. Самое большое накопление отмечается перед пропускным пунктом Мядининкай (Каменный Лог), где в дневное время было допущено только 20% большегрузных автомобилей от нормы. Примерно 53% грузовиков проследовали в ЕС через другие литовские КПП.