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ГПК: очереди легковых авто в Польшу и Литву увеличились в три раза

07 сентября 2023 09:21
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За прошедшие сутки очередь из легковых машин на въезде в Польшу и Литву утроилась. Об этом информирует  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. 

Меньше всего трафика было пропущено через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на литовском направлении – только 57% от нормы. Через самый оживленный пункт КПП Тересполь (Брест) пропущено лишь 33% транспорта.

На сегодняшний день очереди из грузовых автомобилей остаются только на литовском участке, где около 520 машин ждут въезда в Евросоюз. Самое большое накопление отмечается перед пропускным пунктом Мядининкай (Каменный Лог), где в дневное время было допущено только 20% большегрузных автомобилей от нормы. Примерно 53% грузовиков проследовали в ЕС через другие литовские КПП.

# Государственная граница Беларуси # общество

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