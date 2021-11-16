ГПК о произошедшем на КПП «Брузги: это может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Происходящее сегодня – это вопиющее нарушение всех международных норм и прямая агрессия против Беларуси. Такие выводы по итогам того, что произошло на КПП «Брузги», сделали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме водометов с химическими составом, против мирных жителей использовали и другие спецсредства. Так, заброс светошумовыми гранатами 16 ноября – это фактически обстрел нашей территории.
Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:
Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежища. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь. Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев.
Также по международным правилам сопредельное государство не имеет права направлять в нашу сторону даже световое оборудование. Тут стоит вспомнить бессонные ночи беженцев из-за мощных лучей. Все происходящее квалифицируется как прямой акт агрессии. Правда, европейское сообщество предпочитает об этом сейчас молчать.
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