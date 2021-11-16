ГПК о произошедшем на КПП «Брузги: это может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Происходящее сегодня – это вопиющее нарушение всех международных норм и прямая агрессия против Беларуси. Такие выводы по итогам того, что произошло на КПП «Брузги», сделали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме водометов с химическими составом, против мирных жителей использовали и другие спецсредства. Так, заброс светошумовыми гранатами 16 ноября – это фактически обстрел нашей территории.