ГПК: на пункте пропуска «Козловичи» возможны очереди из-за плановых работ

Новости Беларуси. Возможны очереди. На это обращает внимание водителей Государственный таможенный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предупреждение касается тех, кто сегодня собирается пересечь границу через пункт пропуска «Козловичи».

С 8 до 11 часов утра здесь запланированы ремонтные работы и будет отключено электричество, а потому вероятно увеличение сроков оформления транспорта.

Сейчас «Козловичи» – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который оформляет и пропускает грузовики. На въезде проектируется сервисная зона ожидания, которая сможет обслуживать до 700 автомобилей. Площадку оборудуют системой электронной очереди. Также появится 90 мест для перецепки или перегрузки транспортных средств.