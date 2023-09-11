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ГПК: более 706 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала безвиза

11 сентября 2023 08:28
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С начала введения в стране безвизового режима Беларусь приняла более 706 тыс. зарубежных гостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

ГПК: более 706 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала безвиза-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Большая часть из них – граждане Литвы и Латвии, а также Польши. С начала года «безвизом» воспользовались более 321 тыс. жителей ЕС: 197 119 граждан Литвы, 73 403 гражданина и 22 556 неграждан Латвии, а также 28 575 граждан Польши.

# Государственная граница Беларуси # общество

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