ГПК: более 706 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала безвиза

С начала введения в стране безвизового режима Беларусь приняла более 706 тыс. зарубежных гостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Большая часть из них – граждане Литвы и Латвии, а также Польши. С начала года «безвизом» воспользовались более 321 тыс. жителей ЕС: 197 119 граждан Литвы, 73 403 гражданина и 22 556 неграждан Латвии, а также 28 575 граждан Польши.