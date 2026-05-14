ГПК: 90 легковушек скопилось за сутки на въезд в Польшу и Литву

В течение суток на въезд в Польшу и Литву скопилось 90 легковых автомобилей, информирует официальный Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно данным за 10:00 14 мая, в очереди на въезд на территорию Польши перед ПП «Тересполь» (с белорусской стороны – «Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») ожидают 45 легковых авто. Cотрудники сопредельных ПП за сутки пропустили 34% транспорта от нормы.

На подъезде к ПП «Мядининкаай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда в Евросоюз ждут 30 и 15 легковых авто соответственно. Сопредельная сторона осуществила оформление 53% транспорта.

В ведомстве добавили, что на подъезде к литовским ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») находятся 60 фур. Литовские пограничники оформили 22% грузовых автомобиля от нормы.