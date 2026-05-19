ГПК: 60 легковушек и 55 фур ожидают въезда в ЕС

Грузовой и легковой транспорт ожидает в очереди только на въезд в Польшу, информировали в официальном Telegram-канале ГПК Беларуси.

По данным на 10:00 19 мая перед польским ПП «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») в очереди на въезд в Евросоюз находятся 60 легковушек и 10 автобусов. В течение 24 часов представители сопредельных контролирующих служб оформили 37% транспорта от нормы.

На подъезде к ПП «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи») регистрируется 55 большегрузов. По указанному маршруту на территорию Польши проследовало 34% фур.

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