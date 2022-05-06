Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках

Новости Беларуси. Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей о телефонных мошенниках, все больше людей попадают в их ловушки. На этот раз к белорусам обращаются сотрудники прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи констатируют возросшее количество потерпевших от звонков злоумышленников. Хотя зачастую виновниками похищенных денег являются сами граждане и их излишняя доверчивость и неосмотрительность. Предупредите своих пожилых родственников об опасных звонках и немедленном прекращении диалога с лицами с неизвестных номеров. Именно престарелые люди чаще всего становятся жертвами преступлений. Услышав тревожную информацию о своих детях или близких, многие из них в силу возраста испытывают стресс, теряя бдительность, переводят мошенникам деньги.