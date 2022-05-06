Прямой эфир

Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках

06 мая 2022 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей о телефонных мошенниках, все больше людей попадают в их ловушки. На этот раз к белорусам обращаются сотрудники прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках-1

Следователи констатируют возросшее количество потерпевших от звонков злоумышленников. Хотя зачастую виновниками похищенных денег являются сами граждане и их излишняя доверчивость и неосмотрительность. Предупредите своих пожилых родственников об опасных звонках и немедленном прекращении диалога с лицами с неизвестных номеров. Именно престарелые люди чаще всего становятся жертвами преступлений. Услышав тревожную информацию о своих детях или близких, многие из них в силу возраста испытывают стресс, теряя бдительность, переводят мошенникам деньги.

Если вам или вашим знакомым раздался подобный звонок, сообщите об этом по номеру 102.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»
06 мая 2022 07:11

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»

Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая
06 мая 2022 06:39

Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая

Делились воспоминаниями, рассказывали фронтовые истории. В минской Ратуше поздравили ветеранов с наступающим праздником
05 мая 2022 23:04

Делились воспоминаниями, рассказывали фронтовые истории. В минской Ратуше поздравили ветеранов с наступающим праздником