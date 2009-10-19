Готовятся поправки в закон о дактилоскопической регистрации

Депутаты Палаты представителей готовят к принятию на сессии в первом чтении дополнения и изменения в закон «О государственной дактилоскопической регистрации». Этот документ обсудит 19 октября на заседании рабочая группа Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Как рассказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский, согласно поправкам предполагается введение обязательной дактилоскопической регистрации военнообязанных. Этот нормативный акт был внесен в Палату представителей Национального собрания Советом Министров страны. Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, передает БЕЛТА.

Парламентарий добавил, что сегодня в Беларуси осуществляется добровольное дактилоскопирование отдельных категорий граждан, подлежащих воинскому учету (мужчины в возрасте от 18 до 55 лет). На данный момент дактилоскопировано более 1,1 млн. лиц этой категории, что составляет 49,5% всех состоящих на воинском учете.