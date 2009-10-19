Готовятся поправки в закон о дактилоскопической регистрации

Как рассказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский, согласно поправкам предполагается введение обязательной дактилоскопической регистрации военнообязанных. Этот нормативный акт был внесен в Палату представителей Национального собрания Советом Министров страны. Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, передает БЕЛТА.
Парламентарий добавил, что сегодня в Беларуси осуществляется добровольное дактилоскопирование отдельных категорий граждан, подлежащих воинскому учету (мужчины в возрасте от 18 до 55 лет). На данный момент дактилоскопировано более 1,1 млн. лиц этой категории, что составляет 49,5% всех состоящих на воинском учете.