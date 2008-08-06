Готовить специалистов для будущей АЭС будут четыре ведущих вуза страны

В БГУ на химфак уже со следующего года начнут ежегодно дополнительно набирать по 30 студентов.

Потомственный ученый, а сегодня пока ещё аспирант кафедры Святослав Бринкевич через год, скорее всего, и займется подготовкой тех, кто будет обеспечивать стране экономическую и энергетическую безопасность. Пока же изучает, как при помощи обыкновенной аскорбиновой кислоты повысить устойчивость живых клеток к радиационному излучению.

На подготовку специалистов для будущей АЭС государство выделит более 10 миллиардов рублей, предполагается и обязательная практика на действующих в ближнем и дальнем зарубежье станциях. Ведь о мирном атоме ученые знают уже очень много, но до сих пор на некоторые казалось бы простые вопросы так и не нашли ответ.

Вопросы безопасности при строительстве АЭС будут на первом плане. Тщательно выбирают площадку, компанию, которая займется строительством и поставкой оборудования. Не меньшее, а возможно, и большее внимание тем, кто будет работать на первой белорусской атомной станции. За 2 года до открытия станции ее штат должен быть полностью укомплектован.

