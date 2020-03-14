Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Специи можно добавить разнообразные по вкусу. Два масла мы миксуем – сливочное и оливковое. Сливочное мы добавляем, чтобы рыба была более сочная, а оливковое – чтобы придать аромат и чтобы сливочное масло не горело. Пока рыба жарится с одной стороны, со второй мы её обливаем нашим маслом.