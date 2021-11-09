«Готова завезти медиков в любую точку нашего хозяйства». Как убеждают вакцинироваться на предприятии «Беловежский»?

Новости Беларуси. В Беларуси первую дозу вакцины получили свыше 3 миллионов человек. Полный курс прошли порядка 2,4 миллиона белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По темпам вакцинации лидирует Минск – в столице прививку сделали почти полмиллиона горожан. Рецепт массовой вакцинации прост – находить подход к людям. Каждый человек свой выбор в пользу защиты от вируса должен делать осознанно. В Каменецком районе профсоюзы решили поощрять работников дополнительными бонусами. Кристина Протосовицкая о здоровье со знаком плюс для семейного бюджета.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Агрогородок Беловежский – ядро одного из крупнейших сельхозпредприятий в стране. Сегодня здесь проживают порядка 2 300 человек. Почти 90 % из них работают на фермах и в полях, на комплексах и мясокомбинате агрогиганта.

Чтобы не сбавлять темпы производства, процесс должен быть отлажен как часы. На крупнейшем свинокомплексе в стране работают 350 специалистов. От здоровья каждого зависит большой результат. Работники ежедневно проходят сложную систему дезинфекции. Одно из самых закрытых производств с беспрецедентными мерами осторожности – посторонним вход строго воспрещен, даже журналистам. Впрочем, для медиков сегодня исключение. Вакцинация на рабочем месте занимает всего несколько минут.

Артем Кузнецов, работник сельхозпредприятия «Беловежский»:

Померили давление, сатурацию, послушали легкие, спросили о самочувствии и укололи. Осознанно – болела мама, папа пожилой и после операции. Надо, чтобы не заразить близких.

Леонид Пекарук, работник сельхозпредприятия «Беловежский»:

Удобно тем, что не надо ехать никуда. На месте все, оперативно. Человек для себя это делает, не надо заставлять. Если считает нужным, будет делать. Я посчитал нужным – сделал.

Без хлопот и с максимальным комфортом – медиков доставляют сразу по нескольким точкам. Маршрут составлен, и в следующий раз приедут ровно через 21 день. Вся логистика на Людмиле Журавлевой – профсоюз всегда готов подставить плечо.

Людмила Журавлева, председатель профсоюзного комитета сельхозпредприятия «Беловежский»:

Готова завезти медиков в любую точку нашего большого хозяйства. Мы плодотворно сотрудничаем со всеми медучреждениями, которые находятся у нас на территории. Мы заинтересованы в вакцинации наших работников, а значит, и заинтересованы, чтобы подвезти и сделать этот процесс более продуктивным и минимизировать затраты времени.

В это же время импровизированный пункт вакцинации работает в офисе сельхозпредприятия. Сегодня вакцина на выбор – российская или китайская. Пока одни завершают курс, другие его только начинают.

Раиса Липская, медсестра Беловежской амбулатории:

Переносной холодильник. У нас тут хладоэлементы замороженные. Градусник – температура допустимая от 2 до 8 градусов. В течение двух часов она может так храниться. Все для людей. Им никуда не надо срываться, в амбулаторию идти к нам не надо, потому что у нас там есть люди и больные, а тут все здоровые – мы пришли, сделали и ушли.

Не принуждать, а убеждать. Не угрожать, а поощрять. Чтобы поддержать рациональный выбор работников, профсоюзы продумывают различные ходы – от дополнительного выходного дня до премиальных выплат. Размер варьируется от 50 до 200 рублей на разных предприятиях Каменецкого района. В «Беловежском» получает премию на здоровье тот, кто завершил полный курс вакцинации. Для бонуса достаточно выписки из амбулаторной карты.

Надежда Карпук, бухгалтер сельхозпредприятия «Беловежский»:

Это не является основным фактором при выборе, вакцинироваться или не вакцинироваться. Это больше является приятным бонусом.

Людмила Журавлева:

Может укрепить себе здоровье фруктами, может купить сладости для радости, кому можно. Можно даже купить определенные витамины.