Госжилье, переходящее в частную собственность, можно будет приобрести по себестоимости

Механизм отчуждения жилья предприятий в частное владение значительно упростят, а незаселенные госквартиры можно будет купить по оценочной стоимости.

Все это нормы Указа Президента, который вступит в законную силу в конце ноября. Но уже сейчас можно оценить его рациональность. Ведь в Беларуси почти полумиллиона жилых помещений смогут перейти в частную собственность.

Рассмотрим простой пример. На балансе у предприятия есть жилье и очередь из тех, кто в нем нуждается. В таком случае взаимовыгодную сделку купли-продажи можно будет совершить на льготных условиях: очередникам — приобрести квартиру по оценочной стоимости, что значительно ниже рыночной, а организациям — снять затраты за содержание ведомственных квадратных метров.

Согласование сделки минимальное — между продавцом и покупателем, а также подтверждение Горисполкома. Это позволит оперативно разрешать вопросы продажи жилых помещений своим работникам и тем самым в установленные законодательством сроки заселять свободное и освободившееся жилья.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь

Не все могут изъявить желание приобрести незаселенное жилье, которое сегодня не может быть распределено как социальное и служебное. Положение предусматривает определенный порядок — опрос очереди с письменным фиксированием этих обращений о желании приобрести ту или иную квартиру.

Жилые помещения можно продать очередникам по себестоимости, а всем остальным — с аукциона.

Купле-продажи не подлежат жилые помещения специального служебного жилфонда, жилые помещения в общежитиях, а также расположенные в обособленных военных городках или на территории радиоактивного загрязнения.

Сейчас в Беларуси в государственной собственности — 483 тысячи жилых помещений. Это 15% от всего жилфонда.Большинство из них — на балансе предприятий.

Ольга Герман, главный юрист-консульт управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Если этот жилфонд государственному предприятию не нужен — нет денег его восстанавливать, на его дальнейшую эксплуатацию, тогда этот жилфонд может быть продан либо в собственность административно-территориальных единиц, то есть в коммунальную собственность, либо другим государственным организациям и предприятиям.

Этот документ, с одной стороны, позволит эффективно использовать жилье. С другой, расширит возможности приобрести заветные «метры» тем, кто в них нуждается.