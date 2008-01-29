Государство ждет от ученых эффективных идей и перспективных технологий

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси, вручая дипломы докторов наук и аттестаты профессоров научным и научно-педагогическим работникам.

Глава государства подчеркнул, что задачи этого года - напряженные и ответственные. В частности, на 11% необходимо увеличить ВВП, значительно улучшить эффективность производства, а также активнее внедрять инновации во всех отраслях народного хозяйства. При этом Президент признал, что в условиях кардинального роста цен на энергоносители и другие ресурсы обеспечить выполнение этих планов будет очень непросто.



Александр Лукашенко также отметил, что ученым необходимо тесно работать с производственниками, и с помощью новейших технологий достичь самого высокого уровня во всех отраслях экономики. Беларуси удалось в непростое время не только сохранить научный потенциал страны, но и укрепить его, отметил Президент. Так, в прошлом году ряды интеллектуальной элиты страны пополнили 53 доктора и 531 кандидат наук. Что касается ученого звания профессора, то в 2007 году оно присвоено 63 соискателям, а 407 ученых получили звание доцента.



Получить диплом из рук главы государства - не просто почетно, но и очень ответственно. Все представители интеллектуальной элиты прошли жесткий отбор Высшей аттестационной комиссии. Сегодняшнее вручение - признание их труда на самом высоком уровне.



Дипломы докторов наук и аттестаты профессоров получили 25 ученых. Это представители восьми отраслей белорусской науки. Стоит отметить, средний возраст соискателей ученой степени доктора наук с каждым годом снижается. А это значит - наука молодеет.



Если в 2005 году средний возраст доктора наук был более 55 лет, то в 2007 году уже 51. В прошлом году увеличилось по сравнению с 2006 и число лиц, защитивших докторские диссертации в возрасте до 40 лет. Средний же возраст соискателей ученой степени кандидата наук в последние три года сохраняется на уровне 33 лет.



После награждения, глава государства по традиции пообщался с учеными и в неформальной обстановке. Доктора наук не стеснялись задавать вопросы и подымать проблемы своих отраслей.