Государство защитит детей из неблагополучных семей

В Беларуси создана новая модель межведомственной работы по охране и защите детей. В первую очередь - это дети из неблагополучных семей и оставшиеся без попечения родителей.

Вступивший в действие с 1 января нынешнего года соответствующий Декрет главы государства позволит создать в стране надежную систему защиты прав ребенка и оградить детей от насилия. А к нерадивым родителям будут применяться особые меры.

Специалисты уже давно сходились во мнении, что ответственность нерадивых родителей необходимо усилить, а их детям - предоставить гарантии социальной защиты. Ответственность за своевременное внимание к семье и ее проблемам теперь будет возложена и на все заинтересованные ведомства.

Теперь нерадивые родители будут обязаны самостоятельно возмещать расходы на содержание детей в государственных учреждениях. Следить за выполнением законодательства будет милиция. Декретом также предусмотрено, что "горе-родителей" занесут в особый список. Ответственность за их явку в службу занятости и на работу тоже возьмут на себя люди в форме.

Кроме того, разработан четкий механизм выявления и учета детей, находящихся в социально-опасном положении. Он коснется и простых граждан. Выявить неблагополучную семью и сообщить о ней в органы опеки и попечительства смогут почтальоны, работники поликлиник и даже соседи - те, кто обычно первым замечает сложную ситуацию в семье и не останется равнодушным.