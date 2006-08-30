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Государство позаботится о брошенных детях и накажет недобросовестных родителей

30 августа 2006 12:02
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30 августа на совещании по вопросам усиления государственной защиты детей Президент сообщил, что ежегодно около 5 тысяч детей государство вынуждено забирать у родителей.

В  стране сегодня насчитывается более 28 тысяч несовершеннолетних сирот. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия для благополучия семьи и полноценного развития детей. Но если нерадивые родители не могут вырастить нормальное, здоровое  потомство, пьянствуют и ведут аморальный образ жизни,  то
из  таких семей государство обязано забрать детей и позаботиться о них, - заявил Александр Лукашенко. Это будет гораздо дешевле  государству,  и эффект будет большим, чем если эти дети останутся у этих недобросовестных родителей.

Глава государства Александр Лукашенко требует ужесточить ответственность родителей, которые  ведут аморальный  образ жизни, из-за чего государство должно брать на себя заботу об этих детях.

# общество

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