Государство позаботится о брошенных детях и накажет недобросовестных родителей

30 августа на совещании по вопросам усиления государственной защиты детей Президент сообщил, что ежегодно около 5 тысяч детей государство вынуждено забирать у родителей.

В стране сегодня насчитывается более 28 тысяч несовершеннолетних сирот. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия для благополучия семьи и полноценного развития детей. Но если нерадивые родители не могут вырастить нормальное, здоровое потомство, пьянствуют и ведут аморальный образ жизни, то

из таких семей государство обязано забрать детей и позаботиться о них, - заявил Александр Лукашенко. Это будет гораздо дешевле государству, и эффект будет большим, чем если эти дети останутся у этих недобросовестных родителей.

Глава государства Александр Лукашенко требует ужесточить ответственность родителей, которые ведут аморальный образ жизни, из-за чего государство должно брать на себя заботу об этих детях.