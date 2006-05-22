Государство поддержит талантливую молодежь

На поощрение талантливой молодежи специальный фонд Президента Беларуси выделит 700 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. В нынешнем году, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, деятельность фонда направлена на поощрение лучших представителей талантливой молодежи, организацию и проведение международных и республиканских конкурсов, фестивалей, пленэров, мастер-классов, других мероприятий по выявлению и пропаганде творчества юных дарований, а также на создание необходимых условий для приобщения детей и молодежи к занятиям искусством. Из средств фонда будут выплачены премии и стипендии, а также оказана материальная помощь юным дарованиям на сумму более 114 млн. рублей.