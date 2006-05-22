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Государство поддержит талантливую молодежь

22 мая 2006 13:51
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На поощрение талантливой молодежи специальный фонд Президента Беларуси выделит 700 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. В  нынешнем году, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, деятельность фонда направлена на поощрение лучших представителей талантливой молодежи, организацию и проведение международных и республиканских конкурсов, фестивалей, пленэров, мастер-классов, других мероприятий по выявлению и пропаганде творчества юных дарований, а также на создание необходимых условий для приобщения детей и молодежи к занятиям искусством.  Из средств фонда будут выплачены премии и стипендии, а также оказана материальная помощь юным дарованиям на сумму более 114 млн. рублей.
# общество

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