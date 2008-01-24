Государство нуждается в помощи церкви для решения духовных и социальных проблем

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, встречаясь с членами Синода Белорусской православной церкви.В первую очередь, необходимо сконцентрировать внимание на улучшении демографической ситуации в стране, нравственное и физическое оздоровление людей, отчего напрямую зависит будущее белорусской нации", - считает глава государства. "За последние годы в нашей стране очень много сделано для повышения авторитета женщины-матери, улучшения благополучия многодетных семей. Но одних только правовых и экономических рычагов недостаточно".



Александр Лукашенко считает необходимым объединить усилия в преодолении пьянства, наркомании, преступности и иных антиобщественных явлений. И хотя в нашей стране они не стали общенациональным бедствием, но тревожные симптомы налицо. Глава государства убежден, что вместе государство и церковь способны дать людям уверенность в завтрашнем дне и найти наиболее оптимальные формы влияния на общество.