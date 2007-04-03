Государство ликвидирует барьеры между сильными и слабыми

Как создать полноценные условия для жизни инвалидов и физически ослабленных лиц? Об этом сегодня шла речь на заседании Президиума Совмина.

В итоге министры одобрили проект соответствующей Государственной программе на ближайшие 4 года. Чтобы реализовать программу из всех источников финансирования выделят более 370 млрд. белорусских рублей.



"Я думаю, что заложенный подход обеспечит достаточный уровень заботы государства о тех людях, которые нуждаются в помощи. Это социально незащищенные слои начисления, пенсионеры наши и те, кто сегодня течением жизни отнесен к категории инвалидов. Эти категории все охвачены, притом обеспечены гарантиями со стороны государства. Я думаю, программа носит целостный характер", - заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.



Долгое время многим казалось, что в нашей стране инвалидов почти нет. Просто многие из них жили, не выходя за порог собственного дома. В последние годы ситуация стала в корне меняться и люди с ограниченными возможностями получили шанс на нормальную жизнь рядом со здоровыми людьми. Магазины, поликлиники и жилые дома - сегодня около 20% объектов в Беларуси уже соответствует потребностям физически ослабленных людей.

Уже к 2010 году государство обещает довести количество подобных объектов до 50%. Президиум Совета Министров одобрил проект Программы "О безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы". В ходе реализации программы спецоборудованием планируют обеспечить более 5 тысяч зданий и сооружений, а также приобрести свыше 800 низкопольных автобусов и троллейбусов и 20 пассажирских вагонов специально приспособленных для инвалидов. Однако государственная поддержка не ограничивается технической помощью.



Создание безбарьерной среды важно не только для инвалидов. Ведь пандусы и поручни нужны и пожилым людям, и беременным женщинам, и маленьким детям. То есть всем тем, кто живет рядом с нами.

