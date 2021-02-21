«Государство и дальше будет бороться за каждого сотрудника и каждое рабочее место»

Новости Беларуси. VI Всебелорусское собрание – уже история. Но решения, которые приняты на народном форуме, надолго определили путь страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Евгений Поболовец, СТВ:

Если кратко, то ориентиры прежние: повышение уровня жизни людей и социально ориентированная экономика. В ходе общенационального диалога еще раз расставили акценты. Беларусь шла и будет идти своим путем, все решения будут приниматься строго исходя из национальных интересов. План экономического развития страны предусматривает построение сильной экономики и максимальное вовлечение ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Минувшим летом нам настойчиво предлагали альтернативную программу действий. Вот только белорусы к таким изменениям не были готовы, не поддержав новые веяния, в результате которых десятки тысяч людей лишились бы работы и произошло бы уничтожение целых отраслей промышленности. Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале

Евгений Поболовец:

Главный вывод: государство и дальше будет бороться за каждого сотрудника и каждое рабочее место. На неделе этот тезис еще раз прозвучал во Дворце Независимости и на совещании по вопросам развития мотовелозавода. Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире. Когда-то этот бренд гремел на весь Советский Союз. После развала СССР предприятие, как и многие, столкнулось с ограниченным спросом. Добавьте к этому жесткую конкуренцию. И былая слава минского «Мотовело» поблекла. Чуть позже в судьбе предприятия вместе с приходом инвестора забрезжила было надежда, но собственник оказался недобросовестным: оборудование распродали, рабочих отправили за проходную. Осталось буквально пару цехов и небольшое сборочное производство. Чтобы сохранить легендарный бренд, в ситуацию пришлось вмешаться государству.