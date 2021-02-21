«Государство и дальше будет бороться за каждого сотрудника и каждое рабочее место»
Новости Беларуси. VI Всебелорусское собрание – уже история. Но решения, которые приняты на народном форуме, надолго определили путь страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Евгений Поболовец, СТВ:
Если кратко, то ориентиры прежние: повышение уровня жизни людей и социально ориентированная экономика.
В ходе общенационального диалога еще раз расставили акценты. Беларусь шла и будет идти своим путем, все решения будут приниматься строго исходя из национальных интересов. План экономического развития страны предусматривает построение сильной экономики и максимальное вовлечение ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Минувшим летом нам настойчиво предлагали альтернативную программу действий. Вот только белорусы к таким изменениям не были готовы, не поддержав новые веяния, в результате которых десятки тысяч людей лишились бы работы и произошло бы уничтожение целых отраслей промышленности.
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Евгений Поболовец:
Главный вывод: государство и дальше будет бороться за каждого сотрудника и каждое рабочее место. На неделе этот тезис еще раз прозвучал во Дворце Независимости и на совещании по вопросам развития мотовелозавода. Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире. Когда-то этот бренд гремел на весь Советский Союз. После развала СССР предприятие, как и многие, столкнулось с ограниченным спросом. Добавьте к этому жесткую конкуренцию. И былая слава минского «Мотовело» поблекла. Чуть позже в судьбе предприятия вместе с приходом инвестора забрезжила было надежда, но собственник оказался недобросовестным: оборудование распродали, рабочих отправили за проходную. Осталось буквально пару цехов и небольшое сборочное производство. Чтобы сохранить легендарный бренд, в ситуацию пришлось вмешаться государству.
Евгений Поболовец:
Сегодня завод переживает не лучшие времена. Доля белорусских велосипедов даже на внутреннем рынке снижается из года в год. Экспорт не решает проблему продаж, и это несмотря на сформированный в мире запрос на здоровый образ жизни. Над этим предстоит серьезно поработать, но сегодня главное – это 120 сохраненных рабочих мест. И никто из них не окажется на улице. Потому Президент ставит четкие задачи: определить стратегию развития предприятия, найти варианты выхода из долговой ямы и решить судьбу действующей производственной площадки. Производство никто не позволит закрыть, ставить «Аист» на крыло будем поэтапно.
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Евгений Поболовец:
Что будет, если резко перевести экономику с социальных на капиталистические рельсы, наглядно показывает пример Украины. Вдумайтесь: Евросоюз обратился к властям нашей южной соседки с требованием прекратить поддержку машиностроения. Читай – полностью разрушить существующую отрасль. В случае отказа прекратят кредитовать. В итоге когда-то космической, машиностроительной, авиастроительной державе сегодня фактически запрещено распоряжаться своими ресурсами. Уничтожены целые отрасли, а люди в поисках лучшей доли едут за границу.
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