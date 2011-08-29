Государство будет принимать меры по социальной поддержке педагогов

Об этом заявил на совещании педагогического актива президент Александр Лукашенко.

Во Дворце Республики собрались специалисты со всей страны – это более 2,5 тысяч педагогов и руководителей.

Открывая заседание, глава государства отметил, что педагогической общественности Беларуси нужна встряска. Большинство проблем накапливалось годами по причине пассивности и безразличия отдельных работников.

Александр Лукашенко призвал всех к откровенному разговору. И отметил, что педагоги составляют основу общественной жизни, а уровень образования в стране очень высокий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За прошедшие годы мы четко определили стратегию развития национальной системы образования, которая, в целом, оправдывает себя. Как отмечают эксперты Организации Объединенных Наций, по уровню развития образования, в частности, по грамотности взрослых, числу учащихся и студентов Беларусь находится на самых передовых позициях в мире. Однако это не повод для самоуспокоения.

В нашем кругу, скажу откровенно, назрела необходимость встряхнуть всю педагогическую общественность страны. Ведь главный вывод проведенного по моему поручению мониторинга деятельности учреждений образования, – большинство проблем накапливалось годами по причине пассивности и безразличия отдельных руководителей, да и педагогов. Дальше так продолжаться не может. Дальше нетерпимо так, как развивается наша школа в целом.

Я только что говорил о том масштабном мониторинге системы образования, который мы провели после известных событий в метро в Минске. Налицо уже не в отдельных, а во многих случаях массовое нарушение элементарного порядка, отсутствие контроля, видимой перспективы.

Совещание педагогического актива традиционно проходит в преддверии учебного года и позволяет обсудить самые насущные проблемы образования. На этот раз в центре внимания – роль учителя в формировании интеллектуально развитой личности и взаимодействия с семьей, качество подготовки кадров и программ в вузах, ссузах и ПТУ. Не останутся без внимания и новые технологии в обучении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Все быстро меняется, и все учебные заведения в один день не переоснастишь, особенно дорогостоящим оборудованием. Поэтому появилась идея ресурсных центров: сосредоточивания в одном месте и коллективного пользования. Основные, базовые умения и навыки получаются в своем учебном заведении, а доводка на современном оборудовании – в этих ресурсных центрах, которых в республике порядка 13. По каждой отрасли.

Ирина Калесник, учитель биологии гимназии № 13 Минска:

Благодаря новым IT-технологиям, оборудованию, у наших детей есть возможность повысить качество своих достижений. Они участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, занимаются научно-исследовательской деятельностью.

С утра во Дворце Республики работает выставка научно-методического опыта, а лучшие учителя и педагоги дают мастер-классы.