Государство будет планомерно работать над созданием безбарьерной среды для инвалидов

Эта проблема до конца не решена пока ни в одной стране мира. В Беларуси на эти цели только за последние годы потрачено 600 миллиардов рублей.

Александр Лукашенко:

Надо переделать все то — начиная от домов, автобусов — и новое делать таким образом. Новое мы делаем. За эти годы мы почти 600 миллиардов вложили, чтобы создать нормальные условия для этих людей. Но это еще капля в море, и это огромный объем работы, который мы еще должны сделать. Но, как видите, мы умеем делать все, начиная от высоких технологий и заканчивая автобусами, троллейбусами и домами для этих людей. Мы работаем на людей, народ. Не без недостатков, но работаем честно.