Государство будет оказывать серьезную поддержку региональным СМИ

Об этом заявил министр информации Олег Пролесковский.

Он посетил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. В этом вузе уже несколько лет существует отделение журналистики. Его выпускники работают во всех регионах Беларуси.

На встрече с преподавателями и студентами шла речь о подготовке кадров для районных печатных и электронных изданий. Министр отметил, что для региональных СМИ сделано многое. Завершается техническое переоснащение печатного оборудования, на очереди – поддержка местных телестудий. Среди приоритетных задач – выход в Интернет-пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

У нас почти половина населения в сети. На журналистику это будет накладывать определенный отпечаток. И здесь весь мир идет по такому пути: новости, оперативная информация – на сайте; крупные формы (публицистика, аналитика) – на бумаге. По этому пути и наши будут идти издания. Особенно это характерно для районных изданий, которые выходят не ежедневно. Поэтому очень серьезно будем заниматься переоснащением.