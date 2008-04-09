Государственными наградами отмечен труд тех, кто возводил Национальную библиотеку

По поручению Президента награды вручил премьер-министр Беларуси. И поблагодарил их от имени Александра Лукашенко за созидательный труд и высокий профессионализм.
Бригадир Галина Журавская одна из первых увидела, как выглядит микрорайон Восток с высоты 73-ех метров. Ее команда выполняла отделку самых верхних этажей здания. Сегодня она вновь на высоте. Получить государственную награду от имени главы государства - самая приятная оценка труда.
Грандиозный проект последних лет воодушевил белорусских архитекторов на создание других шедевров. А лучшие строители получили право трудиться на других масштабных объектах.