Государственными наградами отмечен труд тех, кто возводил Национальную библиотеку

Среди 102 награжденных сегодня - не только те, кто строили алмаз знаний, но и те, кто сейчас работают в библиотеке.

По поручению Президента награды вручил премьер-министр Беларуси. И поблагодарил их от имени Александра Лукашенко за созидательный труд и высокий профессионализм.

Бригадир Галина Журавская одна из первых увидела, как выглядит микрорайон Восток с высоты 73-ех метров. Ее команда выполняла отделку самых верхних этажей здания. Сегодня она вновь на высоте. Получить государственную награду от имени главы государства - самая приятная оценка труда.

Грандиозный проект последних лет воодушевил белорусских архитекторов на создание других шедевров. А лучшие строители получили право трудиться на других масштабных объектах.