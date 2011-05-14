Государственный таможенный комитет: Бюджету нанесен ущерб более чем на 19 миллиардов рублей

10 уголовных дел и ущерб на сумму более 19 миллиардов рублей: таможенники выявили криминальную схему поставки товаров. Два года на территорию Беларуси ввозилась одежда в обход таможенных платежей.

Оптовые партии поступали в адрес отечественных фирм. На границе в зоне контроля преступники сами заверяли документы поддельными печатями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это позволяло избежать затрат на оформление груза.

Раскрыть контрабандную схему удалось совместными действиями правоохранителей Беларуси, Польши и Германии. Сейчас по этому факту возбуждено 10 уголовных дел.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Бюджету нанесен ущерб на сумму более чем 19 миллиардов рублей. На имущество и транспорт белорусских перевозчиков, занимавшихся контрабандным ввозом одежды иностранного производства оценочной стоимостью более 1,3 миллиарда рублей, наложен арест.