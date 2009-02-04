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Государственный таможенный комитет Беларуси ведет переговоры с Еврокомиссией

04 февраля 2009 14:54
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Обсуждается обмен предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах. Этот вопрос обсуждается сегодня руководством ГТК Беларуси с представителями Европейской комиссии. Реализация данного проекта улучшит качество обслуживания транзитного потока с запада на восток. К примеру, время оформления уменьшится до восьми раз и не превысит 10 минут. Председатель ГТК Александр Шпилевский обозначил два аспекта, которые имеют важное значение в таможенных вопросах между сторонами.

Во-первых, Беларусь в инициативе по налаживанию информационного обмена поддерживают таможенные службы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Во-вторых, в 2008-м Беларусь посетила миссия Всемирной таможенной организации. И признала, что информационные технологии таможенных органов Беларуси соответствуют требованиям ЕС. И уже этой весной Еврокомиссия должна подготовить документ о развитии ситуации в Беларуси.
# общество

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