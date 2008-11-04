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Государственный таможенный комитет Беларуси утвердил единые подходы к правонарушениям

04 ноября 2008 14:49
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В решении четко разграничены факты совершения неумышленных действий, не влекущих ущерба экономике республики, и факты незаконного перемещения товаров. Пока это касается только юридических лиц, однако, в последствии подобная практика будет применима и к физическим лицам. Упрощение таможенного оформления привело к росту легального импорта в полтора раза и увеличению финансовых поступлений в бюджет. Ну а ввоз в республику контрабандной алкогольной продукции значительно сократился. В ближайшей перспективе – тесное сотрудничество с таможенными органами России и Казахстана.
# общество

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