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Государственный мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" отмечает 35-летие

29 сентября 2006 10:37
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив мемориала с этой юбилейной датой, а также 50-летием музея обороны Брестской крепости."На многострадальной брестской земле воплощены в гранит и бронзу мужество и стойкость нашего народа. Пусть и далее мемориал будет зримым подтверждением священной памяти потомков о защитниках крепости, проявлением глубокой признательности тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины", - говорится в поздравлении.
# общество

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