Государственный мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" отмечает 35-летие

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив мемориала с этой юбилейной датой, а также 50-летием музея обороны Брестской крепости."На многострадальной брестской земле воплощены в гранит и бронзу мужество и стойкость нашего народа. Пусть и далее мемориал будет зримым подтверждением священной памяти потомков о защитниках крепости, проявлением глубокой признательности тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины", - говорится в поздравлении.