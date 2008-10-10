Государственные ордена и медали от имени Президента страны вручил заслуженным людям страны премьер-министр

Среди награжденных - работники авиации, строительного комплекса, нефтедобывающей отрасли, медицины, культуры

Одинадцать летчиков и один милиционер. Премьер-министр Сергей Сидорский еще в самом начале торжественной церемонии признался: ему очень непросто сегодня вручать эти награды. И чувства, которые переполняют сердце – очень смешанные.

Полтора года назад Беларусь потрясло известие о гибели в небе над Сомали белорусского транспортного самолета ИЛ-76. 23 марта 2007 года экипаж вылетел в эту африканскую республику, чтобы вывезти оборудование с такого же белорусского самолета-близнеца, обстрелянного террористами двумя неделями ранее. Ракета боевиков – исламистов прервет полет и оборвет жизнь экипажа по дороге домой. Сегодня в этом зале встретились родные и близкие тех, кто навсегда останется примером мужества и высокого долга и спасшиеся летчики с первого борта. Их отвага была отмечена тем же Указом президента.

В зале представители разных, но очень важных профессий, чьи заслуги по праву отмечены важными государственными орденами и медалями. Работники строительного комплекса, нефтедобывающей отрасли, преподаватели, - всех не перечислить. Но профессия врача, одна из тех, на которой свое внимание премьер - министр остановит особо.

Спасти тех, чья жизнь висит на волоске по силам белорусским медикам. Заместитель главного врача 9-ой городской больницы Анатолий Усс – один из них. И если выражаться медицинским языком, именно благодаря ему белорусская трансплантология пошла «на поправку».

В принципе, для всех награжденных, торжественность сегодняшнего момента не имела ничего общего с праздностью. Оправдывать оказанное доверие они поспешили на свои рабочие места.



