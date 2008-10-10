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Государственные ордена и медали от имени Президента страны вручил заслуженным людям страны премьер-министр

10 октября 2008 06:39
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Среди награжденных - работники авиации, строительного комплекса, нефтедобывающей отрасли, медицины, культуры

Одинадцать  летчиков  и один  милиционер. Премьер-министр  Сергей  Сидорский  еще в самом начале  торжественной  церемонии признался: ему  очень непросто сегодня вручать   эти награды. И чувства, которые  переполняют  сердце – очень смешанные.

Полтора года  назад  Беларусь потрясло  известие о гибели  в небе  над  Сомали  белорусского  транспортного  самолета  ИЛ-76. 23 марта  2007 года экипаж  вылетел  в эту африканскую  республику, чтобы  вывезти оборудование с такого же белорусского самолета-близнеца, обстрелянного террористами  двумя неделями  ранее.  Ракета боевиков – исламистов  прервет  полет и оборвет жизнь экипажа  по дороге домой.  Сегодня в этом зале встретились  родные  и  близкие  тех, кто  навсегда  останется примером мужества и  высокого  долга  и  спасшиеся летчики с  первого  борта.  Их  отвага была отмечена тем же Указом президента.

В зале представители  разных, но  очень  важных  профессий, чьи заслуги  по  праву  отмечены  важными государственными орденами   и  медалями. Работники строительного комплекса, нефтедобывающей отрасли,  преподаватели, - всех не  перечислить.  Но  профессия врача, одна из тех, на  которой  свое внимание  премьер -   министр остановит особо.   

Спасти тех, чья жизнь висит на волоске по силам белорусским медикам. Заместитель  главного  врача  9-ой городской больницы  Анатолий  Усс – один из них. И если выражаться медицинским языком, именно благодаря ему белорусская трансплантология пошла «на поправку».

В принципе, для всех награжденных, торжественность сегодняшнего момента не имела ничего общего с праздностью. Оправдывать оказанное доверие они поспешили на свои рабочие места.


 

# общество

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