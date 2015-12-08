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Государственные награды представителям трудовых коллективов вручили 8 декабря во Дворце Республики

08 декабря 2015 13:37
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Новости Беларуси. Государственные награды представителям трудовых коллективов по поручению президента Беларуси сегодня, 8 декабря, вручили во Дворце Республики. Среди приглашенных на торжественную церемонию — ученые, врачи, работники сельского хозяйства, педагоги. Всего — более сотни белорусов.

Вручение государственных наград — это не только хорошая традиция, но и признание заслуг каждого труженика.  Во многом от результатов их труда зависит и экономическая стабильность Беларуси. Признание на международном уровне — вручение медалей за особый вклад в развитие Евразийского экономического союза. Их удостоены 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Парфианович, руководитель фермерского хозяйства:
Чувства, конечно, очень сложные: и гордость, и радость. И в то же время понимаем, какая это ответственность, потому что не каждая женщина в сельском хозяйстве заслуживает такого внимания.

Олег Демиденко, проректор по научной работе Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Когда государство награждает и говорит о том, что да, действительно ты достоин этой награды — это уровень. Это говорит о том, что ты должен и дальше трудиться, повышать свой уровень и делать так, чтобы уровень был самый-самый высокий.  

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Елена Парфианович # Олег Демиденко

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